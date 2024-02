Bundestag debattiert über größten Haushaltsposten

Berlin: Der Bundestag setzt seine Haushaltsberatungen fort. Heute wird unter anderem über den Etat von Arbeits- und Sozialminister Heil debattiert. Dieser mit Abstand größte Haushaltsposten umfasst Ausgaben von 175,7 Milliarden Euro. Beraten werden auch die Etats von Wirtschafts-, Justiz-, Umwelt-, Gesundheits- und Agarministerium. Am Rande seiner Haushaltsberatungen will das Parlament außerdem eine Änderung beim Wahlrecht beschließen: Dadurch verliert Sachsen-Anhalt wegen seiner schrumpfenden Bevölkerung bei der nächsten Bundestagswahl einen Wahlkreis an Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 06:00 Uhr