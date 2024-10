Bundestag debattiert über Folgen des Hamas-Überfalls auf Israel

Berlin: Kurz nach dem Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel haben die Abgeordneten im Bundestag über die Folgen debattiert. Außenministerin Baerbock erklärte, man müsse die Kraft der Differenzierung finden. Deutsche Staatsräson bedeute, beides zu benennen, das humanitäre Völkerrecht und das Selbstverteidigungsrecht Israels. Parlamentspräsidentin Bas hatte zuvor gesagt, unser Land gründe auf dem Versprechen "Nie wieder". Für Israels Sicherheit einzutreten, gehöre zur historischen Verantwortung Deutschlands. Bas bekräftigte auch das israelische Recht auf Selbstverteidigung. Unionsfraktionschef Merz betonte, an der Solidarität mit Israel dürfe sich nichts ändern. Immer noch befänden sich über hundert Geiseln in den Tunneln der Hamas, so der CDU-Chef. Und immer noch würden laufend Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 11:00 Uhr