Bundestag debattiert über Fachkräftezuwanderungsgesetz

Berlin: Der Bundestag debattiert gerade in erster Lesung über das Gesetz der Ampel-Koalition mit der die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert werden soll. Zum Auftakt verteidigte Innenministerin Faeser den geplanten Entwurf gegen die Kritik der Opposition. Mit dem neuen Gesetz, so die SPD-Politikerin, beende die Ampel-Regierung den Reformstau der vergangenen 16 Jahre und schaffe die Grundlagen für mehr Zuwanderung. Der akute Fachkräftemangel hierzulande schade Deutschland. Wer dies leugne, so Faeser, gefährde den Wohlstand. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Throm, sieht dagegen das geplante Gesetz als völlig ungeeignet, um qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Stattdessen würde den Minderqualifzierten dadurch Tür und Tor geöffnet. Ähnlich äußerte sich die AfD. Bundesarbeitsminister Heil wies die Kritik zurück und betonte, Deutschland brauche nicht nur Akademiker, sondern auch jede andere helfende Hand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 10:00 Uhr