Bundestag debattiert über Erneuerbare Energien

Berlin: Der Bundestag hat in erster Lesung über ein Gesetz zum Ausbau der Erneuerbaren Energien - kurz EEG - beraten. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine strebt die Ampelregierung eine rasche Unabhängigkeit von russischen Energie-Importen an. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach im Bundestag von der - so wörtlich - größten Energiereform seit Jahrzehnten. Mit Blick auf die Erderwärmung unterstrich er die Dringlichkeit des Gesetzes und meinte, die Zeit laufe buchstäblich davon. Deutschland habe die Chance, dagegen anzuarbeiten. Unterstützung für die Novelle kam von allen im Bundestag vertretenen Fraktionen, außer der AfD. Sie hält das Gesetz nicht für tragfähig. - Im späteren Verlauf will der Bundestag ein umfangreiches Steuerentlastungspaket beschließen. Es soll die jüngsten Preissteigerungen etwa bei Energie und Lebensmitteln abfedern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 11:00 Uhr