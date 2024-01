Bundestag debattiert über die Agrarpolitik

Berlin: Im Bundestag wird derzeit kontrovers über die Agrarpolitik diskutiert. Zum Auftakt kündigte Landwirtschaftsminister Özdemir ein Maßnahmenpaket zur Enlastung der Landwirte an. So soll das Kartellamt beauftragt werden, die Wertschöpfungskette vom Landwirt bis zum Handel zu untersuchen. Özdemir mahnte zudem die Einigung auf den sogenannten Tierwohlcent an. Die Kürzungen beim Agrardiesel nannte er einen fairen Kompromiss. Oppositionsführer Merz nutzte die Debatte zur Generalabrechnung mit der Bundesregierung. Nicht nur die Agrarpolitik, sondern auch die Finanzpolitik, die Energiepolitik oder die Einwanderungspolitik hätten in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr, sagte der CDU-Chef. Die Regierung gefährde damit die Zustimmung zu den Institutionen unseres demokratischen Rechtsstaates und treibe immer mehr Menschen in die Arme der "Vereinfacher" von links und vor allem von ganz rechts. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte die Rücknahme der Subventions-Kürzungen.

