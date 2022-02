Bundestag debattiert über den neuen Kurs in der Ukraine-Politik

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unter dem Eindruck wesentlicher Kursänderungen der Regierung kommt am Vormittag der Bundestag zusammen. Kanzler Scholz wird in einer halbstündigen Regierungserklärung darlegen, warum nun doch Waffenlieferungen in die Ukraine möglich sind. Die ukrainischen Streitkräfte sollen nach Angaben eines Regierungssprechers so schnell wie möglich 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ bekommen. Scholz selbst sagte, der russische Überfall auf die Ukraine markiere eine Zeitenwende, die die gesamte Nachkriegsordnung bedrohe. - Auf die Regierungserklärung folgt eine zwei-einhalb-stündige Aussprache, die voraussichtlich von Unions-Chef Merz eröffnet wird. Danach soll eine gemeinsame Entschließung der Ampel-Fraktionen und der Union verabschiedet werden, in der es um die künftige Ausstattung der Bundeswehr geht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 10:00 Uhr