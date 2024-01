Bundestag debattiert über das Haushaltsfinanzierungsgesetz

Berlin: Der Bundestag berät ab dem Mittag in erster Lesung über das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Dieses soll die Rechtsgrundlage für die von der Regierung geplanten Einsparungen sowie für Einnahmeerhöhungen schaffen. In dem Gesetz enthalten sind auch die umstrittenen schrittweisen Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Außerdem sollen darin schärfere Sanktionen beim Bürgergeld und eine höhere Steuer auf Flugtickets festgeschrieben werden. Ende des Monats soll der Etat für 2024 stehen. Im Anschluss an das Etatgesetz berät der Bundestag über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten Högl. Auf Antrag der AfD geht es dann um die Lage von Landwirten, Handwerkern, der Gastronomie und Speditionen. Zu Beginn der Sitzung wird Bundestagspräsidentin Bas einen Nachruf auf den verstorbenen CDU-Politiker Schäuble halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 09:00 Uhr