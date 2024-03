Bundestag debattiert über Bürgerrats-Empfehlungen zur Ernährung

Berlin: Der Bundestag debattiert am morgen über die Empfehlungen des ersten Bürgerrats zur Ernährungspolitik. Das Gremium mit 160 Mitgliedern hatte im Februar ein Gutachten vorgelegt. An erster Stelle steht der Vorschlag, für alle Kinder in Kitas und Schulen ein kostenloses Mittagessen anzubieten. Angeregt wird auch eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 05:00 Uhr