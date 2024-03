Bundestag debattiert über Bezahlkarten

Berlin: Die Bezahlkarte für Flüchtlinge hat erneut zu einem Schlagabtausch im Bundestag geführt. Der CSU-Abgeordnete Stracke warf der Koalition vor, das Thema zu verschleppen, und griff vor allem die Grünen an. Sie blockierten die rechtssichere Einführung der Bezahlkarte, so Stracke. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Audretsch, widersprach. Bayerns Ministerpräsident Söder beweise, dass eine rechtssichere Einführung der Bezahlkarte bereits möglich sei. Er verwies auf die heute in vier bayerischen Pilotregionen gestartete Einführung. Die Karte wird in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Günzburg, Traunstein und der Stadt Straubing ausgegeben. Die Union fordert ein bundesweites Gesetz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 13:00 Uhr