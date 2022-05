Bundestag debattiert über Ausbau erneuerbarer Energien

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag berät zur Stunde über ein Gesetz zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine strebt die Ampelregierung eine rasche Unabhängigkeit von russischen Energie-Importen an. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach im Bundestag von der - so wörtlich - größten Energiereform seit Jahrzehnten. Mit Blick auf die gestern vom Kreml erlassenen Sanktionen gegen westliche Energiekonzerne versicherte Habeck, akut gebe es keine Versorgungssengpässe. Der Markt biete Alternativen. Unterstützung für die Energienovelle der Ampelregierung kam von der Union. CDU-Bundesvize Jung kritisierte jedoch geplante Deckelungen etwa bei der Einspeisung von Biomethan oder Wasserkraft. Für die AfD ist das EEG-Gesetz nicht tragbar. Deren Abgeordneter Korté meinte, die Erneuerbaren Energien würden damit nur künstlich am Leben gehalten, da sie bei einem Ausfall regelmäßig durch fossile Energie ersetzt werden müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 10:00 Uhr