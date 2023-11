Bundestag debattiert über Änderungen im Migrationsrecht

Berlin: Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über Änderungen im Migrationsrecht. Dabei geht es zum einen um eine Modernisierung des Staatsangehörigkeits-Gesetzes. Die Ampel-Koalition will Einbürgerungen vereinfachen und Doppel-Pässe grundsätzlich ermöglichen. Zum anderen berät das Parlament über einen Entwurf, der Abschiebungen von ausreisepflichtigen Migranten erleichtern soll. Für diesen warb Innenministerin Faeser zu Beginn der Debatte. Unter anderem solle der Ausreisegewahrsam von derzeit maximal 10 auf 28 Tage verlängert werden können, um Behörden mehr Zeit für Rückführungen zu geben. Zudem sollten Straftäter schneller abgeschoben werden, so die SPD-Politikerin. Der CDU-Abgeordnete Hoppenstedt kritisierte, dass der Entwurf der Dimension der Migrationskrise nicht gerecht werde. Vorgesehen seien nur 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr, das habe nur eine überschaubare Wirkung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 09:45 Uhr