Bundestag debattiert über 49 Euro-Ticket

Kurzmeldung ein/ausklappen EU-Parlament feiert ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist vom Europaparlament gefeiert worden. Sowohl vor als auch nach seiner Rede erhoben sich die Abgeordneten in Brüssel von ihren Sitzen. Parlamentspräsidentin Metsola sagte, die Ukraine kämpfe für die Werte Europas. Die Zukunft des Landes sei in der EU, so Metsola weiter. Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung. Er sagte, derzeit würden Europa und seine freiheitliche Lebensweise von einem Diktator bedroht. Russland sei die größte anti-europäische Kraft der modernen Welt, so Selenskyj weiter. Sein Land werde aber bis zum Sieg kämpfen. Der ukrainische Präsident ist im Anschluss an seine Rede auch als Gast bei den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni äußerte sich verärgert über das überraschende Treffen von Selenskyj mit Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron gestern in Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 13:00 Uhr