Bundestag debattiert kontrovers über das neue Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 13.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat kontrovers über das neue Bürgergeld diskutiert, das im Januar Hartz IV ersetzen soll. Arbeitsminister Heil warb für den Gesetzentwurf der Bundesregierung: Er sagte, es gehe um Hilfe für Menschen in Not und zugleich um die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt. Der Geist des Bürgergeldes sei "Ermutigung und Befähigung", deshalb liege ein Schwerpunkt der Reform auch auf der beruflichen Qualifizierung. Die Union äußerte vor allem Kritik daran, dass es künftig weniger staatliche Sanktionsmöglichkeiten geben soll. Die Regierung verspreche mehr Leistung bei deutlich weniger Mitwirkungspflichten, hieß es. Auch die AfD und die Linke kritisierten die Reform. Beim neuen Bürgergeld sind ab dem 1. Januar eine Anhebung der Regelsätze sowie bessere Zuverdienstmöglichkeiten vorgesehen. Außerdem soll es mehr Hilfen für Qualifizierung und Weiterbildung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2022 16:00 Uhr