Bundestag debattiert Infektionsschutzgesetz

München ist Deutschlands Stauhauptstadt

München: In keiner Stadt in Deutschland gibt es so lange Staus wie in München. Das geht aus Daten einer internationalen Verkehrsstudie hervor. Der staureichste Abschnitt befindet sich demnach am Mittleren Ring zwischen Petuelring und Heimeranplatz: An dieser Stelle verlieren Autofahrer jedes Jahr 79 Stunden, wenn sie dort regelmäßig unterwegs sind. Nürnberg ist ebenfallls unter den zehn deutschen Städten mit dem größten Zeitverlust. Hier hat der Verkehr so stark zugenommen wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 07:00 Uhr