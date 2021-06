Bundestag debattiert in Aktueller Stunde über Maskenaffäre

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der in der Bundesregierung eskalierte Streit über angeblich unzureichend geprüfte Corona-Schutzmasken ist heute auch Thema im Bundestag. Auf Antrag der Linken debattieren die Abgeordneten in einer aktuellen Stunde über die gegen Gesundheitsminister Spahn erhobenen Vorwürfe. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach in China bestellte Masken, die nicht EU-Standards entsprachen, nach Plänen des Gesundheitsressorts an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen sollten. Das SPD-geführte Arbeitsministerium habe das verhindert. Spahn hat die Vorwürfe in der Sache mehrfach zurückgewiesen und von der SPD eine Entschuldigung gefordert. Die Masken hätten keine EU-Zertifizierung, seien aber überprüft worden und beim Infektionsschutz sicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 09:00 Uhr