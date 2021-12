Bundestag debattiert Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag diskutiert zur Stunde über die Einführung einer Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, es sei "in keiner Weise akzeptabel", dass in pflegerischen Einrichtungen weiter Leute sterben, weil dort Ungeimpfte arbeiteten. Sein oberstes Ziel sei der Schutz der Bevölkerung. Dafür werde er "eng mit den konstruktiv arbeitenden Teilen der Opposition zusammenarbeiten". Lauterbach warnte aber vor einem Überbietungswettbewerb von immer schärferen Regeln, weil diese auch immer angewendet und überprüft werden müssten. Für die Opposition sagte Unions-Gesundheitsexperte Rüddel, er begrüße, dass die Bundesregierung Wünsche der Union aufgenommen habe. Es werde aber weiter "zu kurz gesprungen". Rüddel kritisierte, es brauche die Impfpflicht nicht nur in Pflege und Kliniken, sondern auch in Kindergärten und Schulen. Es würde dem jetzigen Reparaturgesetz weitere folgen müssen. In einem verkürzten Verfahren soll die Corona-Impfpflicht noch heute von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.12.2021 09:45 Uhr