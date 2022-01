Bundestag debattiert erstmals ausführlich über Impfpflicht

Vertreter aus Russland und der Ukraine treffen sich in Paris

Paris: Erstmals seit Beginn des massiven russischen Truppenaufmarschs nahe der Ukraine werden Vertreter der beiden Konfliktländer am Mittag zu Gesprächen zusammenkommen. Auch Deutschland und Frankreich nehmen an dem Treffen im sogenannten Normandie-Format teil, das 2014 zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine geschaffen wurde. Bei den Gesprächen wird es offenbar vor allem um humanitäre Maßnahmen und Überlegungen zur Zukunft der Ukraine gehen. Außerdem will man ein Datum finden, an dem die Ukraine mit den kremltreuen Separatisten über einen Sonderstatus für die Region Donbas verhandeln wird. Weil Russland in den vergangenen Wochen mehr als Hunderttausend Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, fürchten westliche Staaten einen Angriff. Die Regierung in Moskau weist das zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2022 06:00 Uhr