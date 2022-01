Bundestag debattiert erstmals ausführlich über Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 26.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag debattiert heute erstmals ausführlich über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Im Wesentlichen gibt es bisher drei Ansätze: Eine Pflicht ab 18 Jahren, die von Parlamentariern aller drei Ampel-Fraktionen vorbereitet wird. Eine Gruppe von FDP-Abgeordneten will einen "Mittelweg". Dieser sieht ein verpflichtendes Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften vor. Wenn damit die nötige Impfquote nicht erreicht wird, soll es eine Pflichtimpfung ab 50 Jahren geben. Eine andere Gruppe um FDP-Vize Kubicki will eine Impfpflicht ganz verhindern. Der "Rheinischen Post" sagte Kubicki, eine Impfung, die nicht verhindert, dass der Erreger weitergegeben werden kann, sei verfassungsrechtlich nicht begründbar. - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut auf 940,6 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 164.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2022 06:00 Uhr