Bundestag debattiert auf Antrag der Union über Umgang mit Clankriminilität

Berlin: Der Bundestag hat auf Antrag der Unionsfraktion über den Umgang mit so genannter Clankriminalität debattiert. Eingebracht wurde der Antrag vom hessischen Justizminister Poseck, in dessen Bundesland in gut einer Woche Landtagswahlen stattfinden. Das brachte den Unionsparteien den Vorwurf ein, sie nutze das Thema für Wahlkampfzwecke. Der Antrag forderte den Bund auf, die Länder im Kampf gegen Clankriminalität stärker zu unterstützen. Konkret wünscht sich die Union etwa, dass Tätern mit doppelter Staatsbürgerschaft nach bestimmten Straftaten die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden kann. Die AfD warf der Union vor, sie habe ihre Vorschläge raubkopiert. Vertreter der Ampel-Parteien kritisierten, CDU und CSU konzentrierten sich öffentlichkeitswirksam lediglich auf die Clankriminalität, obwohl die gesamte organisierte Kriminalität stärker verfolgt werden müsse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 13:45 Uhr