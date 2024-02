Bundestag bringt Mandat für Marine-Einsatz auf dem Roten Meer auf den Weg

Berlin: Der Bundestag hat den Einsatz der "Fregatte Hessen" im Roten Meer auf den Weg gebracht. Das Parlament beriet am Nachmittag in einer ersten Lesung über einen entsprechenden Antrag der Bundesregierung. An Bord der "Hessen" vor Kreta sind rund 240 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr soll sich mit bis zu 700 Soldatinnen und Soldaten an einer EU-Mission zum Schutz vor Huthi-Rebellen beteiligen. Diese hatten immer wieder internationale Frachtschiffe angegriffen und damit den Welthandel beeinflusst. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach im Bundestag von einem wichtigen Zeichen. Deutschland zeige damit klares Verantwortungsbewusstsein. Bei der Mission gehe es "um nichts weniger als die regelbasierte internationale Ordnung", zudem um die Stabilität und Sicherheit in der Region selbst. Der Einsatz sei aber rein defensiv. Die finale Abstimmung über den Einsatz ist am Freitag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 18:15 Uhr