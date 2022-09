Bundestag billigt Steuersenkung auf Energie und steuerfreie Pauschale für Arbeitnehmer

Gas-Austritt aus Lecks in Nord Stream-Pipelines lässt nach

Stockholm: Aus mindestens zwei der vier Lecks an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee strömt inzwischen deutlich weniger Gas. Das zeige sich an der Wasseroberfläche, teilte die schwedische Küstenwache mit. Gespräche mit den Betreibern hätten ergeben, dass der Gas-Austritt übermorgen komplett aufhören könnte. Zuvor hatten schwedische und dänische Experten in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat berichtet, dass die Lecks vermutlich durch absichtlich herbeigeführte Explosionen verursacht wurden. Der Sicherheitsrat berät zur Stunde über die Vorfälle in der Ostsee. Russland hatte die Sitzung beantragt. Der Kreml hat wiederholt die USA verantwortlich gemacht: Sie hätten begonnen, die europäische Energieinfrastruktur zu zerstören, sagte Russlands Präsident Putin am Nachmittag. Die USA wiesen die Vorwürfe zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 20:45 Uhr