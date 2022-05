Bundestag billigt Steuererleichterungen zur Abfederung der Corona-Folgen

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unternehmen und Bürger sollen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiterhin steuerlich entlastet werden. Der Bundestag hat dazu mehrere Maßnahmen beschlossen. So soll die Homeoffice-Pauschale noch bis Ende dieses Jahres verlängert werden. Pro Arbeitstag können Arbeitnehmer bei den Werbungskosten in der Steuerklärung fünf Euro ansetzen, bis maximal 600 Euro im Jahr. Außerdem können Unternehmen weiter größere Summen als sonst für Neuanschaffungen etwa bei Maschinen oder beim Fuhrpark abschreiben. Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung wurde ebenfalls verlängert. Für Beschäftigte in der Pflege, in Kliniken und Arzt-Praxen soll zudem der Corona-Bonus bis zu einer Höhe von 4.500 Euro steuerfrei bleiben. Die Ampelkoalition hatte in ihrem Gesetzentwurf einige Maßnahmen der Vorgängerregierung übernommen, die Union stimmte im Bundestag den Plänen zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 18:15 Uhr