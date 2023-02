Bundestag billigt raschere Gerichtsverfahren bei Infrastruktur

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden Frankens und der Oberpfalz überwiegend bewölkt aber meist trocken. Sonst meist sonnig. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und weitgehend trocken. Tiefstwerte um -4 Grad. Morgen in Nordbayern und im Bayerischen Wald bewölkt, vereinzelt Regen; sonst Sonne und Wolken. Am Sonntag im Südwesten und an den Alpen freundlich, sonst trüb und örtlich Sprühregen. Am Montag gebietsweise länger neblig-trüb, sonst oft sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2023 11:45 Uhr