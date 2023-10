Bundestag billigt Klinik-Atlas und Lobbyregister

Berlin: Patienten in Deutschland können sich künftig besser über die medizinischen Stärken und Schwächen einer Klinik informieren. Der Bundestag hat dazu ein Online-Portal beschlossen: Ab Mai 2024 soll der interaktive Krankenhaus-Atlas zur Verfügung stehen. Damit will die Politik die Qualität der Krankenhäuser transparenter machen. So sollen Patienten ablesen können, welche Klinik wie oft eine bestimmte OP durchführt. Auch Komplikationsraten müssen veröffentlicht werden. Außerdem hat der Bundestag schärfere Regeln für Lobbyisten beschlossen: Ein Register soll künftig für mehr Transparenz sorgen. Heute will die Ampel-Regierung im Bundestag unter anderem Verkehrsreformen beschließen. Dabei geht es um eine schnellere Planung und Genehmigung bestimmter Verkehrsprojekte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 07:00 Uhr