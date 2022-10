Bundestag billigt Heizkostenzuschuss für Wohngeld- und Bafög-Empfänger

Van der Bellen sieht in Korruptionsaffäre "massiven Schaden" für Demokratie

Wien: Mit einer eindringlichen Mahnung hat sich Österreichs Bundespräsident Van der Bellen in die Korruptionsaffäre um die konservative ÖVP eingeschaltet. Korruption nannte er ein lähmendes Gift, für das in Österreich kein Platz sein dürfe. Die Affäre sei ein massiver Schaden, der an die Substanz der Demokratie gehe. Der Bundespräsident reagierte auf die Aussage eines früheren Vertrauten von Ex-Kanzler Kurz. Dieser hatte Kurz bezichtigt, persönlich geschönte Umfragen in Auftrag gegeben zu haben, um seinen Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Zudem sollen ÖVP-Politiker in Vetternwirtschaft und Steuerhinterziehung verwickelt gewesen sein.

