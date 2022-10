Bundestag billigt Heizkostenzuschuss für Wohngeld-Empfänger

Selenskyj wirft Russland vor, absichtlich Massenauswanderung auszulösen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, die EU mit einer Massenauswanderungswelle unter Druck setzen zu wollen. Beim EU-Gipfel in Brüssel sagte der per Video zugeschaltete Präsident, der Kreml bombardiere gezielt ukrainische Kraftwerke, um die Migration von Ukrainern nach Westen zu verstärken. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten derzeit über Wege aus der Energiekrise. Kritik an der deutschen Position kommt von Frankreichs Präsident Macron. Es sei nicht gut, wenn sich Deutschland isoliere, sagte Macron. Damit spielte er offenbar auf den europäischen Gaspreisdeckel an, den Frankreich und die Mehrheit der EU-Staaten fordern, während die Bundesregierung dagegen ist. Zudem steht Deutschland wegen seines 200 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets in der Kritik, da andere Staaten sich solche Maßnahmen nicht leisten können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2022 23:00 Uhr