Bundestag billigt Haushalt für 2021

Steinmeier nennt aktuelle Corona-Lage bitterernst

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise als "bitterernst" bezeichnet. Bei einer Videosprechstunde mit Bürgern sagte Steinmeier zu den neuesten Zahlen, es sei offenkundig, dass die Anstrengungen deutlich verstärkt werden müssten. Wie der Bundespräsident betonte, muss sich jeder fragen, was man tun kann, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Inzwischen haben mehrere Bundesländer eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Neben Baden-Württemberg kündigten auch Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Einschränkungen für das öffentliche Leben an. In Baden-Württemberg tritt morgen eine landesweite Ausgangsbeschränkung in Kraft. Wer das Haus verlassen will, muss dafür triftige Grüne haben, wie den Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Arzt. Es wird erwartet, dass am Wochenende Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs über bundesweite Maßnahmen spricht. Unklar ist nach wie vor der genaue Termin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 19:00 Uhr