Bundestag billigt Haushalt für 2021

11.12.2020 14:00 Uhr

Berlin: Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. 361 Abgeordnete stimmten dafür, 258 dagegen. Enthaltungen gab es keine. Am Dienstag hatte der Bundestag die mit Kanzlermehrheit verankerte Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt: Der Etat ist stark von den Folgen der Corona-Krise geprägt, er umfasst Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung summiert sich auf knapp 180 Milliarden Euro. Das ist die zweithöchste in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Bundestag hat zudem in diesem Jahr mit 218 Milliarden Euro die bislang höchste Kreditaufnahme beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 14:00 Uhr