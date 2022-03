Bundestag billigt Gasspeicher-Sicherungsgesetz

Russland ändert Taktik im Ukraine-Krieg und will Donbass erobern

Kiew: Vier Wochen nach der Invasion in die Ukraine scheint Russland seine Strategie zu ändern. Die russische Armee will ihren Einsatz in der Ukraine nun auf den Osten des Landes konzentrieren. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, Hauptziel sei die Befreiung des Donbass. Man kontrolliere nun 93 Prozent des Regierungsbezirks Luhansk und 54 Prozent des Bezirks Donetsk. Generalstabschef Rudskoj erklärte, die ukrainischen Kräfte seien so weit geschwächt, dass man nun die Befreiung des Donbass in den Fokus nehmen könne. Nach ukrainischen Angaben ist es den russischen Truppen gelungen, eine Landbrücke zur Krim zu schaffen. Der mögliche Strategiewechsel Russlands könnte auch damit zusammenhängen, dass die russische Armee nach ihrem Einmarsch in die Ukraine zwar im Süden und Osten Geländegewinne erzielen konnte, an anderen Frontabschnitten aber zunehmend Probleme bekommt.

