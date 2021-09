Bundestag billigt Fluthilfe und geändertes Infektionsschutzgesetz

Bayern lockert Quarantäne-Regeln auch für Kitas

München: Nicht nur in den Schulen - auch in den Kitas in Bayern werden die Quarantäne-Regeln gelockert. Das hat Familienministerin Trautner nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Wenn ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet wird, muss nicht mehr pauschal die ganze Gruppe in Quarantäne. Entschieden werden soll dagegen nach "Augenmaß". In diesem Fall soll das Gesundheitsamt eine Risikobewertung vornehmen. Wenn ein Kind in Quarantäne muss, kann diese durch einen negativen Test nach fünf Tagen beendet werden. In Nordrhein-Westfalen müssen an Schulen und Kitas künftig nur noch die erkrankten Kinder selbst in Quarantäne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 22:15 Uhr