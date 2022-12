Bundestag billigt Chancen-Aufenthaltsgesetz

Nachrichtenarchiv - 02.12.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Langjährig geduldete Menschen sollen in Deutschland bessere Perspektiven für einen Aufenthaltsstatus erhalten. Das beschloss der Bundestag vor wenigen Minuten. In der vorangegangenen Debatte hatte der SPD-Politiker Lindh gesagt, ein breites Bündnis stehe hinter den Plänen und deshalb sei es kein sozialdemokratisches, grünes oder liberales Gesetz, sondern eines der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes. Es gehe um Menschlichkeit, so Lindh. Die CSU-Politikerin Lindholz entgegnete, es gebe längst pragmatische Lösungen. Das geltende Aufenthaltsrecht belohne gute Integration, auch bei Ausreisepflichtigen. Zentrale Voraussetzung sei aber, dass die Identität der Betroffenen geklärt sei und mit diesem Prinzip wolle die Ampelkoalition brechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2022 11:15 Uhr