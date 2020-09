Bundestag beschließt Verbot von Plastikgeschirr

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab Juli 2021 dürfen in Deutschland keine Plastiktrinkhalme, Plastikgabeln oder Essensbehälter aus Styropor mehr verkauft oder ausgegeben werden. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Wenn nun auch noch der Bundesrat zustimmt, ist der vieldiskutierte EU-Beschluss zum Verbot von Plastikbesteck in nationales Recht umgesetzt. Untersagt sind dann alle Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es schon gute Alternativen gibt. Konkret also auch Rührstäbchen, Wattestäbchen und Styroporbecher. Ziel der Verordnung ist, dass weniger Plastikmüll an Stränden und im Meer landet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.09.2020 18:45 Uhr