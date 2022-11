Bundestag beschließt Triage-Regelung und befasst sich mit Änderung des Atomgesetzes

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit der Mehrheit der Ampel-Koalition hat der Bundestag am Abend außerdem eine Regelung zur sogenannten Triage beschlossen, also zur Kategorisierung von Patienten, wenn Intensivstationen überlastet sind. Menschen mit Behinderung und alte Menschen sollen bei knappen Behandlungskapazitäten auf Intensivstationen im Falle von Pandemien demnach nicht benachteiligt werden. Die Ärzte sollen bei der Entscheidung ausschließlich die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit bewerten. Heute Vormittag will der Bundestag unter anderem die Änderungen am Atomgesetz beschließen. Sie ermöglichen, dass die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland noch bis April weiterlaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 06:00 Uhr