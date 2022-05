Bundestag beschließt Steuerentlastungsgesetz

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat mehrere Steuerentlastungen als Ausgleich für die hohen Energie- und Lebensmittelpreise beschlossen. Allein in diesem Jahr sollen die Bürgerinnen und Bürger dadurch knapp 4,5 Milliarden Euro sparen, bis 2026 soll sich die Entlastung auf rund 22,5 Milliarden Euro summieren. Mit dem Gesetz wird an drei Stellschrauben gedreht. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wird um gut 360 Euro angehoben. Auch der Arbeitnehmerpauschbetrag wird steigen - von 1000 auf 1200 Euro. Erhöht wird auch die Pauschale für Fernpendler. Schon zuvor hatte der Bundestag für Kinder aus armen Familien einen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro gebilligt. Familien bekommen außerdem eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Kind. Die Opposition im Bundestag kritisierte die Maßnahmen angesichts der hohen Inflation als nicht ausreichend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 21:00 Uhr