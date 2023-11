Bundestag beschließt sogenanntes "Wachstumschancengesetz"

Berlin: Der Bundestag hat mit den Stimmen der Regierungskoalition das Wachstumschancengesetz beschlossen. Das Regelwerk soll Firmen unter anderem bei Investitionen in den Klimaschutz unterstützen. So wird es einen staatlichen Zuschuss von 15 Prozent der Kosten bei Maßnahmen zur Energieeffizienz geben. Außerdem sieht das Gesetz eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Firmen sollen außerdem Verluste leichter bei der Steuer anrechnen können. Nach Angaben der Bundesregierung kostet das Gesetz bis 2028 rund 32 Milliarden Euro. FDP und SPD-Abgeordnete betonten in der abschließenden Debatte, das Gesetz bringe Deutschland im internationalen Wettbewerb und auch beim Klimaschutz nach vorn. Unionsfraktionsvize Middelberg sagte, nach Einschätzung von Experten leiste das Vorhaben nur einen minimalen Beitrag von 0,05 Prozent zum Wachstum der Wirtschaft.

