Bundestag beschließt Regelungen zur Anpassung an Klimawandel

Berlin: Bund, Länder und Kommunen müssen angesichts des Klimawandels künftig Strategien entwickeln, wie sie mit den Folgen umgehen. Der Bundestag hat dazu mit der Mehrheit der Koalition das sogenannte Klimaanpassungsgesetz beschlossen. So müssen beispielsweise die Städte in Zukunft wegen zunehmender Hitze und Extremwetterergnissen Risikoanalysen vornehmen. Die Ampel-Koalition will dadurch für mehr Grün in den Städten und weniger betonierte Flächen sorgen. Umweltministerin Lemke von den Grünen sagte, Klima-Vorsorge bedeute für die Menschen auch schönere Wohnorte. Die Union stimmte wie auch die AfD dagegen. So fragte in der Debatte der CDU-Politiker Bilger, wie das alles bezahlt werden solle. Die Regierung liefere so gut wie nichts zur Finanzierung der Klimaanpassung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 15:00 Uhr