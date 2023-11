Bundestag beschließt neues Stiftungsgesetz

Berlin: Der Bundestag hat das Gesetz für parteinahe Stiftungen beschlossen. Danach kann eine Stiftung erst dann staatliche Fördergelder erhalten, wenn die ihr nahestehende Partei mindestens dreimal hintereinander in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen ist. Außerdem muss die Stiftung für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten. Die AfD protestierte gegen die Regelung, weil sie sich benachteiligt sieht. Sie sitzt erst in der zweiten Wahlperiode im Parlament. Die ihr nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung hat also momentan keinen Anspruch auf Förderung. Aber auch darüber hinaus ist eine Unterstützung fraglich, da der Verfassungsschutz zwei AfD-Landesverbände als rechtsextrem eingestuft hat. Damit gelten sie als Gefahr für die Demokratie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 15:00 Uhr