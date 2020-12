Bundestag beschließt neue Regelungen zum Ausbau des Ökostroms

Frankreichs Präsident Macron positiv auf Corona getestet

Paris: Der französische Präsident Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Élysée-Palastes hat Macron einen Test machen lassen, als bei ihm erste Symptome auftraten. Der Präsident wird sich nun für sieben Tage in Isolation begeben, und weiter arbeiten. Eine Reise in den Libanon wurde abgesagt. Inzwischen hat sich EU-Ratspräsident Michel vorsichtshalber in Quarantäne begeben: Er hatte Macron am Montag im Elysée-Palast getroffen. Auch der spanische Regierungschef Sánchez begibt sich nach einem Treffen mit Macron in Isolation und lässt sich testen. Macron hatte in den vergangenen Tagen unter anderem am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 15:00 Uhr