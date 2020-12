Bundestag beschließt neue Regeln für Ausbau des Ökostroms

Bundesregierung will Alte, Pfleger und ihre Patienten zuerst gegen Corona impfen lassen

Berlin: Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen über 80 sollen die ersten Corona-Impfungen in Deutschland erhalten. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn in einer Videoschalte mit Vertretern des Herstellers Biontech erklärt. Alle anderen würden darüber unterrichtet, wann sie dran sind, wenn sie dran sind, so Spahn. Wie aus einem Entwurf des Gesundheitsministeriums hervorgeht, gehört auch medizinisches Personal in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder auf Intensivstationen zur Gruppe mit höchster Priorität. Impfen sei der Weg aus der Krise und ein Angebot, das Staat und Gesellschaft machen könnten, betonte Spahn. In Deutschland soll am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen werden, vorausgesetzt, dass das Vakzin die Zulassung von der Europäischen Arzneimittelbehörde bekommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 12:00 Uhr