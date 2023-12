Bundestag beschließt Nachtragshaushalt 2023

Berlin: Der Bundestag hat am Mittag den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Das Parlament reagiert damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und stellt den Etat damit rechtlich auf sichere Füße. Zuvor hatte der Bundestag auch die Schuldenbremse für 2023 ausgesetzt - als Grund wird der Ukrainekrieg und die Flutkatastrophe im Ahrtal angeführt. Die Bundesbürger müssen im kommenden Jahr mit steigenden Energie-Preisen rechnen. Der Bundestag beschloss am Vormittag auch die Anhebung des CO2-Preises - von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Die Einnahmen sollen in einen Fonds fließen, mit dem Projekte für den Klimaschutz finanziert werden sollen. Auch beim Elterngeld sind Einsparungen geplant: Ab April bekommen die Leistung nur noch Eltern, die zusammen maximal 200.000 Euro im Jahr verdienen. Ein Jahr später sinkt die Einkommensgrenze dann auf 175.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 13:00 Uhr