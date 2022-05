Bundestag beschließt milliardenschwere Steuerentlastung

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aufgrund der gestiegenen Energiepreise hat der Bundestag am Abend milliardenschwere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Dazu gehören unter anderem ein Sofortzuschlag für Kinder in armen Familien und höhere Freibeträge in der Einkommensteuer. Das hat zur Folge, dass Steuerpflichtige schon heuer weniger an den Fiskus zahlen werden. Hartz IV-Bezieher und andere Hilfe-Empfänger bekommen Einmalzahlungen. Die Opposition hält das Paket wegen der hohen Inflation für unzureichend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2022 05:00 Uhr