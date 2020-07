Bundestag beschließt Gutscheine, Grundrente und Intensivpflege

Viele Feuerwehr-Einsätze nach Gewittern in Oberbayern

München: Nach Gewittern in Teilen Oberbayerns mussten Polizei und Feuerwehr am Abend rund 200 Mal ausrücken. Ein Sprecher der Leitstelle Oberland sagte, mancherorts sei so viel Regen gefallen, dass nicht nur Keller voll liefen, sondern das Wasser auch oberirdisch in Häuser drang. Auch zahlreiche Straßen wurden überflutet und Bäume entwurzelt. Betroffen waren vor allem die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. München kam glimpflich davon. Größere Schäden gab es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Am Tierpark musste wegen eines umgestürzten Baums eine Straße vorübergehend gesperrt werden. Der Zoo bleibt allerdings nach eigenen Angaben morgen für Aufräumarbeiten nach dem Unwetter geschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.07.2020 21:45 Uhr