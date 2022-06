Bundestag beschließt Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Aufrüstng

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat die Grundgesetzänderung für das Bundeswehr-Sondervermögen mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit gebiliigt. Mit 100 Milliarden Euro soll in den nächsten Jahren eine bessere Ausrüstung für die Streitkräfte angeschafft werden. Dabei geht es um Panzer, Flugzeuge und Munition, aber auch um die persönliche Ausrüstung der Soldaten wie Funkgeräte. Zuvor hatte der Bundestag den Etat für 2022 verabschiedet. Er sieht Ausgaben in Höhe von rund 496 Milliarden Euro vor. Beschlossen wurde auch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns. Damit gilt in Deutschland ab 1. Oktober eine Lohnuntergrenze von 12 Euro pro Stunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 17:00 Uhr