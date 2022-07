Bundestag beschließt großes Paket zum Ausbau des Ökostroms

Das Wetter in Bayern: Am Abend Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend unbeständig, gebietsweise Schauer und Gewitter. In der Nacht von Nordwesten her Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen wieder überwiegend freundlich mit Sonne und Wolken bei maximal 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 18:00 Uhr