Bundestag beschließt Gewalthilfegesetz für Frauen

Berlin: Der Bundestag hat am Abend das sogenannte Gewalthilfegesetz für Frauen beschlossen. Es sieht vor, Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Unter anderem sollen sie einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einem Frauenhaus oder einer Schutzwohnung bekommen. Der Bund gibt außerdem 2,6 Milliarden Euro an die Länder, damit sie zum Beispiel Frauenhäuser finanzieren können, von denen es seit Jahren zu wenig gibt. Ab 2030 sollen Frauen dann auch einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 08:00 Uhr