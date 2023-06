Bundestag beschließt Gesetz zur Ausbildungsförderung

Meldungsarchiv - 23.06.2023 13:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Bundestag hat ein Gesetz zur Förderung der Aus- und Weiterbildung beschlossen. Arbeitsminister Heil verwies auf die zahlreichen unbesetzten Ausbildungsstellen in Deutschland, während gleichzeitig junge Menschen ihr Studium nicht beendeten. Wörtlich sagte er: "Wir brauchen Master, aber auch Meisterinnen und Meister." Das Gesetz soll die Mobilität junger Auszubildender unterstützen, unter anderem duch den Ausbau von Azubi- Wohnheimen. Weiterhin sollen Unternehmen künftig diverse staatliche Zuschüsse für die Weiterbildung ihrer Angestellten beantragen können. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz würden den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren stark verändern, so Heil. Am Vormittag haben die Parlamentarier auch über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz abgestimmt. 388 Abgeordnete stimmten dafür und 234 dagegen bei 31 Enthaltungen. Das Gesetz soll die Zuwanderung von Bewerbern aus Nicht-EU-Staaten erleichtern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2023 13:15 Uhr