Bundestag beschließt Gesetz für elektronische Patientenakte

Das Wetter: In der Nacht vielerorts aufklarend

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen wolkig, sonst klar. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Die Aussichten: Überwiegend sonnig mit wenigen Wolken, besonders am Montag einzelne Schauer; in Franken zeitweise windig. Höchstwerte am Wochenende 23 bis 28, am Montag 20 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 20:00 Uhr