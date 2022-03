Bundestag beschließt geändertes Infektionsschutzgesetz

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat den Weg frei gemacht für das geänderte Infektionsschutzgesetz. Gesundheitsminister Lauterbach hatte es zu Beginn der Debatte gegen Kritik verteidigt. Er verwies auf die Möglichkeit für Hotspot-Regeln. Die könnten auch für ganze Bundesländer verhängt werden, so der SPD-Politiker. An dem Punkt, über einen Freedom Day zu sprechen, sei man nicht. Das gehe erst bei einem Ende der Pandemie. Kritik kam von der Opposition. Der CDU-Politiker Sorge erklärte, das Gesetz müsse dringend nachgeschärft werden, weil unter anderem die Hotspot-Kriterien zu unscharf seien. Die Linken-Abgeordnete Ferschl warf der Koalition vor, ein handwerklich schlecht gemachtes Gesetz "im Schweinsgalopp" durch das Parlament zu treiben. Die AfD-Politikerin Baum forderte, die Corona-Maßnahmen komplett abzuschaffen. Dagegen verteidigte die FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus die Neuregelungen als wichtigen Schritt in Richtung Normalität, bei gleichzeitiger Handlungsfähigkeit. Der Bundesrat berät jetzt abschließend über das Gesetz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 13:00 Uhr