Bundestag beschließt erste Teile des Entlastungsgesetzes

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat erste Maßnahmen gegen die zum Teil deutlich gestiegenen Preise beschlossen. So bekommen Hartz-IV-Bezieher im Juli eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Auch Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Empfänger von ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz profitieren von dem einmaligen Zuschlag. Ebenfalls beschlossen wurde ein Sofortzuschlag von 20 Euro im Monat pro Kind für arme Familien. Auch Familien, die den Kinderzuschlag bekommen, erhalten den Sofortzuschlag. Die Union forderte in ihrem Antrag, die sogenannte kalte Progression zu beseitigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 19:00 Uhr