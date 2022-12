Bundestag beschließt Energiekostenzuschuss für Studierende

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundestag hat die Energiepreispauschale für Studierende und Fachschüler verabschiedet. Die Abgeordneten stimmten dafür, zur Entlastung von den hohen Energiepreisen einmalig 200 Euro an Studierende und Fachschülerinnen und –schüler zu zahlen. Außerdem ging es in erster Lesung um die geplante Strom- und Gaspreisbremse. Die beiden Maßnahmen sollen nach derzeitigem Stand im März in Kraft treten, dann aber rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Zum Auftakt hat die Grünen-Politikerin Nestle die Vorlage aus dem Bundeswirtschaftsministerium gelobt. So komme das Geld automatisch bei den Menschen an, ohne dass Anträge gestellt werden müssten. Im Gegenzug, so Nestle, würden Gewinne bei Stromerzeugern abgeschöpft. Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Jung kritisierte, dass dies auch für Erneuerbare Energien gelten soll. Ab heute greift außerdem die Dezember-Soforthilfe: So werden Gas- und Fernwärmekunden in diesem Monat von ihren Abschlagszahlungen befreit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2022 10:45 Uhr